Ouverture du parc de planche à roulettes de la Ville de Sorel-Tracy

Le parc de planche à roulettes (skatepark) situé à l’arrière de la Maison des jeunes « La Place » (92, chemin des Patriotes), ouvrait aujourd'hui, à compter de midi. Une inauguration officielle aura lieu avec des invités spéciaux dans les prochaines semaines.

Certaines clôtures de chantier resteront sur le site pour au moins 2 autres semaines afin de protéger la pelouse qui vient tout juste d’être posée. Toutefois, les sections en face de l’entrée seront retirées afin de permettre aux utilisateurs d’accéder au site.

Afin de ne pas priver les utilisateurs plus longtemps de l’accès au site, la finalisation des aménagements se fera en parallèle. Donc, au cours des prochaines semaines, l’installation de mobilier urbain se poursuivra tout comme l’installation d’une toile d’ombrage et la mise en fonction du système d’éclairage et ce, dès que l’entrepreneur mandaté recevra les équipements.

Plusieurs améliorations

Parmi les nouvelles améliorations apportées au site, on compte notamment des coins pyramides, des rails, des rampes d’escaliers, des barres de glisse et un immense mur en demi-lune qui, en plus d’offrir une grande surface de glisse, réduira considérablement le bruit pour le voisinage. Une buvette a également été installée pour que les utilisateurs puissent remplir leurs bouteilles d’eau. Le parc sera aussi mieux éclairé, en plus d’offrir des espaces de détente grâce aux aménagements paysagers qui embelliront l’espace.

Présence d'un surveillant sur place à compter du 4 août

En plus des travaux d’aménagement, un surveillant sera dorénavant présent sur place, à compter du 4 août, pour accompagner les jeunes et encourager les bonnes pratiques dans cette discipline sportive.

Rappelons qu'en plus de l'investissement de la Ville de Sorel-Tracy, pour un montant de 627 600 $, le projet a également bénéficié d'une subvention de 183 133 $ provenant du Fonds régions et ruralité (FRR) de la MRC de Pierre-De Saurel.