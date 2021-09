Le RSEQ Montérégie présente un nouveau site web pour la rentrée scolaire

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ Montérégie) présente un nouveau site web pour la rentrée scolaire 2021. Outil privilégié pour les enseignants d’éducation physique, les responsables des sports et les amateurs de sports en milieu étudiant, la plateforme web a subi une transformation majeure afin de mieux répondre aux besoins des membres de l’instance régionale.

Plus particulièrement, les objectifs de la refonte étaient de présenter une plateforme avec un design professionnel, responsive et respectant les dernières tendances, intégrer de nouvelles fonctionnalités et améliorer la performance du site web.

De nouvelles fonctionnalités

Thème Hestia Pro

Une structure qui a fait ses preuves comme le démontre ses 100 000 téléchargements. Le thème est facile à configurer et permet une grande flexibilité dans la présentation des contenus.

Éditeur Gutenberg

Il s’agit du nouveau mode d’édition des pages et des articles de WordPress. Il favorise la création et offre une multitude d’options pour les utilisateurs.

Gestionnaire des évènements The Events Calendar Pro

L’extension The Events Calendar Pro fait partie des meilleures extensions de sa catégorie selon Kinsta et wpsupestars.net. Il offre aux visiteurs 5 modes de présentation du calendrier.

Progressive web app

Cette extension constitue le compromis idéal entre un site web et l’application dédiée d’une organisation. Moins dispendieuse, elle présente une version mobile améliorée.

Notification push

Grâce à OneSignal, le visiteur pourra s’abonner au service de notification de l’instance régionale. Cet outil est sans aucun doute un incontournable afin de rester au courant des plus récentes actualités.

Depuis 2012, le site web du RSEQ Montérégie a toujours vu son nombre de visiteurs augmenter. Voici un tableau montrant sa progression.

Année Sessions Utilisateurs Sommet 1 jour 2018-2019 112 255 48 910 1284 2017-2018 99 629 43 178 1622 2016-2017 95 348 39 031 1083 2015-2016 84 335 33 123 668 2014-2015 83 085 36 641 801

Un outil en constante évolution

L’équipe du RSEQ Montérégie s’assure d’une mise à jour quotidienne des informations publiées et suit toutes les évolutions de la plateforme WordPress. Cette dernière ne cesse de croitre. En effet, 40% des sites web de la planète sont créés avec ce CMS.

Des améliorations et des modifications importantes ont été effectuées en 2018. L’organisation présenté son 1er site web en 1999.