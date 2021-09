La région de la Rive-Sud de Montréal en route vers la 25e édition de Caballista

La 25e édition de Caballista, finale interrégionale d’équitation classique se tiendra du 24 au 26 septembre 2021 au Parc Équestre Olympique de Bromont.

Près de 250 cavaliers seront au rendez-vous pour représenter l’une des huit régions participantes en vue de remporter le titre de région championne toutes disciplines confondues et des médailles d’or, argent et bronze en individuel et en équipe.

Les huit régions représentées seront le Sud-Ouest, Québec-Chaudière-Appalaches, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Laval-Lanaudière-Laurentides, l’Est-du-Québec, la Rive-Sud, l’Estrie et le Centre-du-Québec. Véritable happening du sport équestre, Caballista regroupe cinq disciplines : Chasse, Épreuves combinées, Équitation, Dressage, Saut d’obstacles.

Équipe Rive-Sud

La délégation de la Rive-Sud comporte 32 cavaliers et sera dirigée par la cheffe d’équipe Denise DeJordy. Les cavaliers ont été sélectionnés suite à leurs performances durant la saison 2021 sur le circuit régional, pour concourir en équipe.

Pour connaître la composition de l’équipe de la Rive-Sud : https://cheval.quebec/JEQ_ Equipe_RiveSud

Les compétitions débutent à compter du vendredi 24 septembre 2021 à 8h et se déroulent en continu pendant 3 jours jusqu’à la cérémonie de clôture où les équipes gagnantes seront dévoilées.