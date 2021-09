Comment lutter contre l’ennui lié aux exercices?

Ne faire qu’un seul type d’exercice est un peu comme ne manger qu’un seul type d’aliment. Ça fait le travail, mais cela peut aussi mener à l’ennui et au déséquilibre.

La diversité des exercices est particulièrement importante pour les personnes atteintes d’arthrite, qui doivent travailler à la fois leur souplesse, leur force et leur endurance afin de combattre leurs symptômes. Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l’arthrite, vous montre comment varier vos exercices.

Souplesse

Pour améliorer l’amplitude des mouvements de vos articulations et réduire la raideur, il faut avant toute chose s’étirer. De bons choix sont, par exemple, le yoga, le tai-chi ou des étirements simples comme essayer de toucher vos orteils avec vos doigts.

Force

En renforçant vos muscles, vous rendez vos articulations plus stables. Les os aussi gagnent en force et s’alignent correctement. L’utilisation de bandes élastiques, de tubes souples, de poids (légers) ou même de boîtes de conserve est un bon moyen de développer votre force musculaire.

Endurance

L’exercice aérobique améliore votre endurance, car vos poumons et votre cœur travaillent. L’avantage? Réduction de l’inflammation et amélioration de l’humeur, de l’endurance, du métabolisme et de l’énergie. La marche, la natation, le cyclisme et les exercices aquatiques sont d’excellents moyens d’améliorer votre endurance.

Obtenez davantage d’astuces en matière d’exercices à arthrite.ca.

Source : www.leditionnouvelles.com