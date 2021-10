Un retour à l’action réussi pour les élèves-athlètes du secteur primaire en Montérégie

Après une pause de 18 mois, le RSEQ Montérégie a présenté son Festival de minisoccer, rassemblant plus de 200 joueurs de 5e et 6e année, au Parc Gilles-Plante de McMasterville, le 3 octobre. Le retour au jeu a comblé tous les participants.

« Les jeunes élèves-athlètes étaient excités de renouer avec l’action en débutant la nouvelle saison sportive avec le Festival de minisoccer. Nous avons été témoins de plusieurs parties âprement disputées. Certains matchs de la ronde finale se sont rendus en tirs de barrage et en prolongation. Avec le beau temps qui était au rendez-vous, c’est mission accomplie pour la relance des activités primaires 2021-2022 ! », s’est exclamé avec enthousiasme le coordonnateur aux activités du RSEQ Montérégie, Guillaume Duhamel.

Pour célébrer ce retour au jeu tant attendu, 18 équipes, représentant 9 écoles, ont profité des joies du ballon rond par une belle journée automnale. Dans la catégorie participative, l’école de l’Amitié de St Jean-Baptiste a remporté les honneurs grâce une à une victoire de 2 à 1 contre l’école du Grand Chêne de Ste-Julie.

« Nous sommes vraiment fiers de la persévérance et de la motivation de nos élèves. Plusieurs d’entre eux en étaient à une 1re expérience dans un tournoi du RSEQ Montérégie. Ils ont réussi à rivaliser contre de bonnes équipes et à faire face à des situations plus difficiles pour finalement disputer une finale très serrée et ainsi remporter le tournoi par une belle victoire en prolongation. Ils s’en souviendront longtemps », a raconté Stéphane Donais, entraineur et enseignant à l’école de l’Amitié.

La médaille de bronze a été décernée à l’école Roméo-Forbes 1 à la suite de son gain de 4 à 0 face à Roméo-Forbes 2 dans une partie toute maskoutaine.

Catégorie compétitive

Dans la catégorie compétitive, l’école Au-Fil-de-l’Eau de Mont-St-Hilaire a vaincu l’école Roméo Forbes 1 au compte de 2 à 1 pour mettre la main sur la bannière de championnat. Le match de la médaille de bronze a donné lieu à un festival offensif comme le démontre le pointage de 8 à 7 en faveur de l’école Roméo-Forbes 2 aux dépends de l’école Paul-Émile-Borduas de Mont-St-Hilaire.

L’enseignant et entraineur de l’école Au-Fil-de-l’Eau, Jimmy Deraps, a semblé très satisfait de la tenue des siens. « Quel bonheur de retrouver les autres écoles et pouvoir s'affronter à nouveau. Nos joueurs et joueuses ont bien performé et sont très content de leur fin de semaine. La bannière vient ajouter à leur bonheur. »