La Montérégie termine au 3e rang du championnat provincial de cross-country 

Les élèves-athlètes de la Montérégie se sont brillamment surpassés lors de la présentation du 1er championnat provincial scolaire de l’année en terminant au 3e rang de la compétition de cross-country, présentée le 23 octobre dernier, au Parc Michel-Chartrand de Longueuil.

Pour la région, la tradition d’excellence se poursuit et l’histoire se répète depuis les débuts du championnat en 1972. Au classement cumulatif, la Montérégie a été devancée par Québec-Chaudière Appalaches et par Laurentides-Lanaudière.

« Nous sommes très fiers d’avoir pu présenter ce championnat provincial scolaire invitation de cross country. Il y a un mois, on ne savait même pas si la compétition était pour avoir lieu. Le comité organisateur de Heritage Regional High School, dirigé par Éric Beaudoin et le RSEQ Montérégie ont mis beaucoup d’énergie dans l’organisation de l’évènement. Après avoir connu une pause de 18 mois, nous avons ressenti un engouement incroyable de la part des élèves-athlètes. Et ça, c’est enivrant. »

- La directrice générale du RSEQ Montérégie, Sylvie Cornellier