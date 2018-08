Il fera chaud, attention aux coups de chaleur

Boire de six à huit verres d’eau par jour (ou selon les indications du médecin, s’il y a lieu);

commercial, une bibliothèque, etc.);

Prendre des nouvelles de ses proches qui sont en perte d’autonomie ou qui vivent seuls.

Rappelons que la chaleur accablante se définit par une température de 30 °C ou plus et un indice humidex (combinaison de la température et du taux d’humidité) qui atteint ou dépasse 40 °C.