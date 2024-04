La reconnaissance faciale des téléphones pourrait être utilisée aux frontières

Les voyageurs qui entrent au Canada pourraient utiliser une technologie de reconnaissance faciale de leur téléphone intelligent pour s'identifier au moment de franchir la frontière en vertu d'un projet fédéral.

L'Agence des services frontaliers du Canada a déclaré que cette initiative permettrait une expérience de voyage plus fluide et plus rapide.

Le gouvernement fédéral a diffusé un avis sollicitant des solutions techniques de la part de fournisseurs potentiels, une proposition dont la valeur pourrait s'élever à 25 millions $ US.

Le système ferait correspondre une photo du passeport d'un voyageur avec un égoportrait pris via un appareil mobile.

Il faudra attendre encore deux à quatre ans avant la mise en place d'un projet pilote, mais une coalition des libertés civiles établie à Ottawa exprime déjà des inquiétudes concernant la vie privée et la responsabilité du gouvernement.

L'agence frontalière affirme garantir la confidentialité des voyageurs et ajoute que leurs informations sont protégées à tout moment.