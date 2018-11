On fête l’Halloween chez Chouette à voir de St-Jude

L’équipe de Chouette à voir! vous invite à sa journée et soirée spéciale de l’Halloween qui aura lieu le samedi 27 octobre (remis au dimanche 28 octobre en cas de pluie). L'équipe vous y attendra de 11h à 16h le jour et en soirée de 18h30 à 21h00. Venez vêtus de votre plus beau costume.

Pour vous mettre dans l’ambiance pendant la journée, maquillage, décoration de citrouilles, bonbons, animation thématique et de nouvelles activités seront de la partie. Les animatrices et bénévoles vous accueilleront vêtus de leurs plus effroyables déguisements avec nos oiseaux de proie. Vous pourrez également visiter les sentiers pédestres avec volière de présentation en plus de faire la visite du complexe de réhabilitation.



En soirée, apportez votre lampe de poche et vos vêtements chaud pour l’occasion. Réalisez un safari nocturne guidé en forêt afin de découvrir le monde fascinant des oiseaux de proie nocturnes. Laissez-vous transporter par les mythes et légendes sur ces mystérieux oiseaux. Mettez à l’épreuve votre courage en parcourant le sentier hanté. Qui sait les créatures que vous rencontrerez la nuit sur le site de Chouette à voir!.



Vous êtes attendus en grand nombre lors de cette journée spéciale Halloween. Venez déguisés! Le coût d’entrée est de 13$ par adulte, 9$ par enfant de 5 à 12 ans et gratuit pour les 4 ans et moins. Chouette à voir! est situé au 875 rang Salvail Sud à St-Jude. Apportez votre lunch, des tables à pique-nique sont à votre disposition pour passer une superbe journée halloweenesque.