Santé Canada fait le point sur les antibiotiques

La résistance aux antibiotiques constitue un problème de santé publique mondial. Le nombre d'infections résistant aux antibiotiques est en hausse. Le danger de la résistance aux antibiotiques , c'est que des maladies que l'on peut soigner (telles que la pneumonie et la tuberculose) ou des infections mineures pourraient devenir incurables.



Vous pouvez contribuer à prévenir la résistance aux antibiotiques en suivant les conseils ci-dessous pour éviter les maladies, et en utilisant les antibiotiques d'une manière responsable.



Pour diminuer les risques de tomber malade :

· Lavez-vous souvent les mains

· Faites-vous vacciner

· Nettoyez les surfaces communes avec du savon et de l'eau

· Si vous êtes malade, restez à la maison

· Conservez, manipulez et préparez la nourriture de manière sûre

· Adoptez des pratiques sexuelles à risques réduits



Si des antibiotiques vous sont prescrits par un professionnel de la santé :

· Prenez la posologie exacte, au bon moment de la journée, pendant la période établie.

· Ne partagez pas vos antibiotiques.

· Si on vous dit de cesser de prendre vos antibiotiques, rapportez-les à la pharmacie.



Contribuez à prévenir la résistance aux antibiotiques en vous informant sur les causes et l'incidence de cette résistance au canada.ca/antibiotiques .



Vous y trouverez notamment des ressources à télécharger afin de sensibiliser les gens à la résistance aux antibiotiques, comme les infographies : Les antibiotiques et les adultes de 65 ans et plus , Votre enfant souffre-t-il d'une otite? et Réduisons la résistance aux antibiotiques .



Visionnez aussi cette vidéo visant à démystifier certaines idées préconçues entourant l’usage des antibiotiques.