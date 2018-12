Rappel de tampons de marque U de Kotex Sleek pour défaut de fabrication

Des tampons de marque U à absorption régulière, vendus partout aux États-Unis et au Canada font l’objet d’un rappel par l’entreprise Kimberly-Clark. Certaines utilisatrices ont rapporté que les tampons pouvaient s'effilocher ou se désintégrer au moment de leur retrait.

Certaines consommatrices ont consulté un médecin afin de retirer certains morceaux de tampons de leur corps. Dans une minorité des cas, certaines femmes ont ressenti des symptômes d’infection, d’irritation vaginale, de lésions vaginales localisées ou d’autres symptômes ont été rapportés.

Ce défaut lié à la qualité du produit qui pourrait affecter la performance du produit d’hygiène féminine. Ce rappel ne concerne que les lots spécifiques fabriqués entre le 7 octobre 2016 et le 16 octobre 2018, et distribués entre le 17 octobre 2016 et le 23 octobre 2018.

Pour savoir si vos produits sont concernés par ce rappel, vous pouvez consulter les numéros de lot spécifiques qui se trouvent au bas de l’emballage. Les détaillants ont été avisés de retirer les numéros de lot affectés des étagères et d'afficher un avis dans leurs magasins.

Si vous avez en votre possession des produits touchés par ce rappel, il faut en cesser rapidement l’utilisation. Il est recommandé de contacter l’équipe du service à la clientèle de Kimberly-Clark sans délai au 1 888 255-3499 entre 7h30 et 19h du lundi au vendredi.

Au Canada, les professionnels de la santé et les consommateurs peuvent signaler les incidents liés au rappel de ces produits directement à Santé Canada en remplissant le Formulaire de plainte d'un produit de santé (FRM-0317) en ligne.