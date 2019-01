Modification financière liée aux frais d'utilisation d'une voiture d'entreprise en 2019

Le plafond de déduction des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés qui utilisent leur véhicule personnel pour le travail sera augmenté de 3 cents en 2019 pour passer à 58 cents le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus, et à 52 cents par kilomètre additionnel. Dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon, le plafond de déduction, qui est fixé à 4 cents de plus, sera augmenté pour passer à 62 cents le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus, et à 56 cents par kilomètre additionnel. Ces montants tiennent compte des principaux éléments contribuant au coût de propriété et d'exploitation d'une automobile, tels que la dépréciation, les frais de financement, l'assurance, l'entretien et le carburant.