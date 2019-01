Pour un environnement de travail sain dans les écoles de la MRC Pierre-de-Saurel

Les employé-es de soutien des commissions scolaires montérégiennes syndiqué-es à la CSN se préparent pour la prochaine ronde de négociation du secteur public. Ils ont tenu récemment, une première assemblée de consultation régionale avec leurs représentants syndicaux pour déterminer leurs demandes.

Il y a été notamment question de santé et de sécurité, de reconnaissance du personnel et de stabilité d’emploi dans un contexte où le nombre d’actes de violence à l’égard du personnel est en forte augmentation.

« Nous sommes venus à cette rencontre après avoir été parler avec nos membres pour comprendre ce qui était important pour eux, ce qu’ils voulaient améliorer dans leur travail, connaître leurs priorités de négociation, explique France Nadeau, présidente du Syndicat des employées et des employés de la commission scolaire de Sorel-Tracy. Après des années de compressions dans les services, il est urgent de nous redonner plus de temps pour bien faire notre travail. Les personnes qui ont des difficultés particulières ont besoin qu’on prenne le temps de bien faire les choses. C’est illusoire de penser, par exemple, qu’une technicienne en éducation spécialisée, précaire et à temps partiel, pourra pleinement accomplir son rôle de prévention et d’accompagnement auprès de jeunes qui ont de plus en plus besoin de l’appui de ressources stables. Pourtant, la majorité de nos membres n’ont pas accès à un poste à temps plein. »

« Aussi, la multiplication des gestes de violence envers le personnel de soutien des écoles et l’augmentation de la clientèle présentant des comportements violents doivent interpeller sérieusement tous les acteurs du domaine de l’éducation. La prochaine ronde de négociations doit contribuer à la mise en place de solutions concrètes », explique la vice-présidente responsable de la négociation de la Fédération des employé-es de services publics (FEESP – CSN), Stéphanie Gratton. La FEESP – CSN représente plus de 2790 employé-es de soutien technique, paratechnique, administratif et manuel des commissions scolaires des Hautes-Rivières, de Sorel- Tracy, de la Vallée-des-Tisserands et du Val-des-Cerfs.

« Il faudra réinvestir dans le réseau de l’éducation, c’est évident, enchaîne Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie – CSN. Il faudra plus de ressources pour s’attaquer sérieusement à la violence en milieu scolaire. Il faudra miser davantage sur le rôle que peut jouer le personnel de soutien en lui donnant tout le temps nécessaire pour bien accomplir sa mission. De plus, il est urgent de se poser des questions importantes comme société. S’il y a de plus en plus de cas de violence à l’école, la solution ne peut pas se limiter à ce que l’école seule peut faire. Il faut regarder le problème dans son ensemble. Il faudra que quelqu’un prenne le leadership de dire « c’est assez, on passe à l’action ». Et cela, c’est le rôle de nos dirigeants politiques, non ? »