Attention à l’excès d’humidité dans votre logement

Vous soupçonnez un taux d’humidité trop élevé dans votre logement? Si, par exemple, vous remarquez la présence de condensation d’eau sur les fenêtres et les murs, il est temps d’agir!

Ce phénomène est propice à la formation de moisissures et à la prolifération d’acariens et de blattes, autant d’indésirables qui contribuent à la détérioration de la qualité de l’air intérieur.

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’un taux d’humidité excessif dans un logement : une mauvaise conception ou un entretien déficient du bâtiment, par exemple. Mais saviez-vous que vos habitudes de vie peuvent aussi être en cause?

Pour éviter d’éventuels problèmes, il faut tout d’abord savoir reconnaître les sources d’humidité dans votre logement. Voici les plus courantes :

l’utilisation de la douche et du bain;

la cuisson des aliments;

la présence de plantes en grande quantité;

la présence de plus d’un aquarium;

une quantité importante de vêtements mouillés à l’intérieur;

un logement surpeuplé en période hivernale, les fenêtres fermées.

Voici quelques conseils simples de la SHQ pour vous aider à contrôler l’humidité dans votre logement et à maintenir un environnement sain.

Aération et ventilation

Lorsque la température le permet, ouvrez les fenêtres pour faire circuler l’air dans les différentes pièces du logement. Pensez également à mettre la hotte ou les ventilateurs en marche lorsque vous cuisinez, faites la lessive ou la vaisselle, lorsque vous utilisez la douche et la baignoire, et même lorsqu’un grand nombre de personnes se trouvent dans le logement.

Si vous avez un échangeur d’air, apprenez à l’utiliser selon les saisons afin d’assurer un apport d’air frais et une circulation adéquate.

Entretien ménager

En plus d’effectuer un entretien ménager régulier, l’un des moyens les plus efficaces de conserver un environnement sain consiste à nettoyer les murs, les plafonds, les grilles de ventilation, les rideaux de douche, etc. Ces mesures permettent également de détecter des traces d’infiltration d’eau ou de moisissures qui pourraient se trouver derrière les meubles et les cadres ou dans les garde-robes, par exemple. Un problème majeur devrait être rapidement signalé au propriétaire de l’immeuble.

Autres conseils

Laissez un espace de 5 cm derrière les meubles adossés aux murs extérieurs pour faciliter la circulation de l’air et la diffusion de la chaleur sur toutes les surfaces;

Évitez d’accumuler trop d’objets et de meubles dans les pièces et les placards;

Ouvrez les rideaux pour permettre à l’air chaud de la pièce de réchauffer le vitrage;

Si vous habitez un logement situé au sous-sol ou au demi-sous-sol, utilisez un déshumidificateur en été et assurez-vous d’en nettoyer le bac régulièrement après l’avoir vidé;

Au sous-sol, enlevez les articles qui absorbent l’humidité (boîtes de carton, tapis, journaux, vêtements, etc.).

Pour d’autres informations sur l’habitation, visitez le site Web de la SHQ, au www.habitation.gouv.qc.ca.