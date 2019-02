Lactofermentation des légumes : une toute nouvelle formation offerte à l’ITA

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) bonifie son offre de formation continue en proposant une toute nouvelle formation portant sur la lactofermentation des légumes. D’une durée de 6 heures, elle sera donnée au campus de Saint-Hyacinthe le 12 mars par M. Tony Savard, chercheur microbiologiste de l’alimentation et spécialiste de la fermentation.

La formation vise principalement les petites entreprises qui ont des surplus de récolte et qui souhaitent les valoriser en utilisant une autre méthode que la congélation ou le traitement de chaleur. Elle permettra aux participants de connaître les principes scientifiques associés à la lactofermentation, de développer des compétences dans la sélection des meilleurs ferments, de cerner les paramètres influant sur la lactofermentation et de constater les effets bénéfiques de ce procédé de transformation.

Soulignons que M. Tony Savard est titulaire d’un doctorat en microbiologie de l’Université de Sherbrooke. Il est chercheur scientifique à Agriculture et Agroalimentaire Canada et se consacre au programme de qualité et de salubrité des aliments depuis 2002. Au cours des 20 dernières années, il a travaillé en étroite collaboration avec l’industrie pour mettre au point des ferments entièrement végan et des techniques de fermentation et de conservation pour les transformateurs de légumes et le secteur biologique. Il a également développé une expertise unique concernant Clostridium botulinum et pour valider l’efficacité des procédés thermiques et de fermentation.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire ou trouver plus d’information dans le site Web du service de la formation continue de l’ITA, au https://ita-formationcontinue.omnivox.ca, dans la section « Formations alimentaires – Produits végétaux ».

Rappelons que l’ITA est un établissement d’enseignement collégial spécialisé en agroalimentaire qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il offre des programmes de formation technique touchant les domaines animal, horticole, alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin, de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité. Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.ita.qc.ca.