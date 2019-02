Agriculteurs, apprenez comment travaillez en espace clos de façon sécuritaire

Dans le cadre de la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture qui se déroulera du 10 au 16 mars, le Centre d’emploi agricole de la Montérégie offre une formation aux agriculteurs de deux journées sur le travail sécuritaire dans les espaces clos les 26 mars et 2 avril prochains.

« La santé et la sécurité sont depuis toujours une préoccupation bien réelle dans le milieu agricole. Nous avons un travail à risque, c’est vrai, mais des outils et des méthodes sécuritaires existent pour les minimiser. En plus de sensibiliser les agriculteurs, la formation offerte est gagnante à long terme pour eux. Elle leur assure d’accomplir leur travail de façon appropriée, sécuritaire et conforme à la réglementation », a indiqué Claude Lapointe, responsable du dossier de la santé et de la sécurité et 2e vice-président de l’UPA de la Montérégie.

À l’aide d’études de cas, de simulations d’entrée en espace clos sur une ferme et l’essai des équipements en santé et sécurité, la formation est très concrète pour les participants. Elle sera dispensée par SPI Santé Sécurité au coût de 350 $ pour les 2 journées, incluant les dîners. Les agriculteurs intéressés doivent s’inscrire auprès de Nathalie Giguère au 450 454-1480, poste 6241, ou à [email protected].

Nouveau site Internet dédié à la santé, prévention et mieux-être des agriculteurs

L’Union des producteurs agricoles (UPA) a lancé le 7 février dernier un tout nouveau site Internet spécialement dédié à la santé physique et psychologique des agriculteurs ainsi qu’à la prévention à la ferme : www.santesecurite.upa.qc.ca. Le site regroupe des outils, des informations sur les lois et règlements, des vidéos, des rapports d’enquête de la CNESST ainsi que divers formulaires relatifs à la santé et la sécurité. On y retrouve également les activités organisées en région pour les agriculteurs et les détails sur la Mutuelle de prévention de l’UPA.