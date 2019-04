C'est le temps de voter pour LA pire route du Québec

Après l'hiver vient la saison des nids-de-poule au Québec. Depuis quelques années, CAA-Québec interroge les citoyens afin de trouver LA pire route de la province. Cette année encore, l'organisme veut que les usagers de la route votent pour la vedette de leur quartier ou de leur ville, à défaut de pouvoir prendre pic ou pelle.

« Il y a tellement de candidates qui ont du talent à revendre! Je sais que c’est crève-cœur, mais à la fin de l’aventure, seulement les 10 candidates les plus ‟maganées” se tailleront une place dans la cohorte des pires routes du Québec », prévient la vice-présidente communications et affaires publiques de CAA-Québec, Sophie Gagnon. « Nous, on s’engage à mettre vos vedettes sous les projecteurs et à les faire briller dans tout le Québec! Pas moins de 37 000 votes ont été enregistrés lors des quatre années précédentes, et plusieurs pires routes ont été réparées après leur moment de gloire au palmarès des 10 pires routes. J’ai confiance que ce sera le cas encore cette année. »

Vote à volonté jusqu’au 24 mai

Préparez tracts, affiches, banderoles et porte-voix: le vote est maintenant ouvert et durera jusqu’au 24 mai. Il est possible de voter sur piresroutes.com plusieurs fois par jour pour des candidates différentes, mais pas plus d’une fois par jour pour chacune. Contrairement à certaines émissions de téléréalité, voter à Pires routes académie est toujours gratuit. La cohorte 2019 des 10 «meilleures» pires routes du Québec sera dévoilée avant l’été.