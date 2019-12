La 30e édition de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy s'achève mardi

La 30e édition de l’Opération Nez rouge de Sorel-Tracy tire à sa fin, dans quelques jours. Le service de raccompagnement sera disponible dans la région de Sorel-Tracy, pour les cinq dernières soirées de l’année, soit les 27, 28, 29, 30 et 31 décembre prochains, entre 21h et 4h.

Pour faire appel à l’Opération Nez rouge dans la MRC de Pierre-de Saurel et à Saint-Denis-sur-Richelieu, il est possible de téléphoner au 450 746-1611. Bien que le service soit entièrement gratuit, les dons des usagers encouragent la jeunesse d’ici. C’est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui est le maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy. Depuis 21 ans, la Fondation a accordé plus de 850 000$ en prix et bourses à des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy en plus de soutenir le développement technologique du Collège.

Pour célébrer le passage de la nouvelle année de façon originale tout en posant un beau geste pour la communauté seul, avec des amis ou des membres de votre famille, il est toujours possible de participer à l’Opération Nez rouge. Jusqu’au 31 décembre, même après minuit, l'Opération Nez Rouge accepte les bénévoles. Il suffit de remplir le formulaire d’inscription en ligne ou passer directement à la centrale d’opération, à l’École St-Viateur, pendant les soirées de raccompagnement. La page Facebook de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy est une autre option pour avoir d’autres informations ou pour écrire aux organisateurs en privé.