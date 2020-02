673 100 $ pour bonifier les services de proximité offerts aux proches aidants de la région

Un montant de 673 100 $ sera investi à travers le CISSS de la Montérégie-Est afin de bonifier les services offerts directement aux proches aidants.

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, se réjouit de cette annonce de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants,Marguerite Blais.

« Il s’agit d’une excellente nouvelle! Le montant de plus de 673 000 $ octroyé contribuera à rehausser les différents services offerts aux personnes de notre région qui se dévouent pour prendre soin d’un proche. En tant qu’ancien administrateur de l’Association des aidants naturels du Bas-Richelieu, je suis particulièrement sensible à l’importance des proches aidants dans notre communauté et aux enjeux auxquels ils doivent faire face, jour après jour. C’est une cause qui me tient beaucoup à cœur et je suis fier que notre gouvernement agisse concrètement pour améliorer la qualité de vie des proches aidants. Cette annonce démontre que nous sommes en action! »

Les sommes annoncées seront réparties et versées à travers les établissements de santé du CISSS de la Montérégie-Est et permettront la bonification des services de répit, de soutien psychosocial, de présence-surveillance, d’information, de formation, de dépannage et plus encore.

Grâce à cet investissement, le gouvernement renforce l’accès, la qualité, la fluidité et la pertinence des services offerts à tous les proches aidants, qu’ils se consacrent à un aîné, à une personne ayant un trouble de santé mentale, une déficience physique, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, ou autre.

En plus de cet investissement supplémentaire, le gouvernement caquiste présentera, au cours des prochains mois, la première Politique nationale pour les proches aidants de l’histoire du Québec qui sera suivie d’un plan d’action interministériel comprenant des mesures concrètes et diversifiées permettant d’assurer une réponse adaptée aux besoins des proches aidants.