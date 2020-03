François Legault demande aux aînés de 70 ans et plus de rester à la maison

Lors de son point de presse du samedi 14 mars, le premier ministre du Québec, François Legault a demandé la collaboration des gens de 70 ans et plus. Il a été clair en leur demandant de demeurer à la maison et de restreindre au minimum leurs déplacements.

Il s’est adressé aux eux car ce sont eux, qui sont le plus à risque de souffrir de conséquences graves de la maladie. À titre d’exemple, il a nommé la Chine où les taux de décès les plus importants touchaient des gens âgés entre 70 et 79 ans (8%) et de 80 ans et plus (14,8%).

« Je sais que ça peut sembler drastique de mettre en place toutes ces mesures. Mais les gens doivent collaborer et comprendre que nous le faisons dans le but de freiner la propagation de la COVID-19. S’il vous plaît, collaborez et suivez les règles. Notre priorité est la santé de tout un chacun et je suis certain que nous passerons au travers si tout le monde respecte les consignes et y met du sien », mentionnait-il.