68 cas de COVID-19 confirmés dans la région du Suroît en date du 31 mars

Au cours des derniers jours, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a dévoilé le nombre de cas de COVID-19 sur son territoire. Si l’on additionne les données pour Vaudreuil-Soulanges et celles du Haut-Saint-Laurent-Suroît, on peut confirmer que 68 personnes en sont atteintes dans la région.

Notons qu’il est fort possible que le nombre de cas ait augmenté au moment d’écrire ces lignes puisque ces statistiques datent du 31 mars à 21h. Concrètement, c’est la région du Haut-Saint-Laurent-Suroît qui arrive en bas du tableau des cas en Montérégie avec 24.

La première place du palmarès est occupée par le RLS Pierre-Boucher et le RLS de Jardins-Roussillon qui comptent tous les deux 88 cas. Le RLS Champlain en dénombre 66. Le RLS du Haut-Richelieu-Rouville arrive tout juste derrière le précédent avec 59 cas.

Le RLS de Vaudreuil-Soulanges se classe au 5e rang du tableau avec 44 cas positifs. Les RLS de Richelieu-Yamaska et de Pierre-De-Saurel en enregistraient, pour leur part, 40 au total, tout juste devantle Haut-Saint-Laurent-Suroît.

Au moment où ce tableau était rendu public, le lieu de résidence de cinq personnes atteintes de la COVID-19 restait à confirmer.