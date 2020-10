Louis Plamondon souligne le 25e anniversaire du référendum

À l’occasion du 25e anniversaire du référendum, le 30 octobre, le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, et le député de Bécancour Nicole- -Saurel, Louis Plamondon, ont tenu à souligner cet événement en faisant preuve d’optimisme.

Ce 30 octobre, il y a 25 ans, les Québécois votaient « Oui » à 49,9%, faisant largement progresser l’option souverainiste suite aux 40% obtenus au premier référendum de 1980.

« Dans mon esprit, ce ne fut pas la fin de l’idée, mais bien un moment de progression extraordinaire. Notre devoir maintenant, en tant que Québécois et souverainistes, est de continuer d’avancer et de comprendre ce qui aurait pu être fait autrement pour que la prochaine fois soit la bonne », a déclaré Yves-François Blanchet.

« Il faut démontrer la viabilité, voire la vitalité d’un Québec qui se voudrait prospère et écologique, qui miserait sur la création de richesse dans nos régions, sur notre innovation et nos PME et qui se développerait à partir de nos richesses naturelles et notre énergie propre », a renchérit Louis Plamondon.

Vingt-cinq ans après le second référendum sur l’avenir du Québec, M. Plamondon se remémore le dénouement serré de ce second référendum, tout en précisant que l’avenir du mouvement n’est pas hypothéqué en soi, loin de là.

« La jeunesse énergique du nouveau chef du Parti Québécois, le nationalisme affirmé du gouvernement de la CAQ et la présence forte du Bloc Québécois à Ottawa – ainsi que les agressions répétées du fédéral contre le Québec - plantent un décor où le Québec pourra de nouveau mettre en scène sa marche vers la souveraineté », a affirmé le député de Bécancour – Nicolet – Saurel.

« L’indépendance, nous la ferons parce que les gens qu’on aime, la culture et les valeurs qui nous forgent et la langue qui nous définit et nous berce méritent de s’épanouir en toute liberté », a conclu Louis Plamondon.