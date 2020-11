Internet haute vitesse en région: Ottawa annonce 750 M$ de plus

Le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, annonce l'ajout de 750 M$ dans le Fonds pour la large bande universelle; programme permettant l’accès à internet haute vitesse dans les régions mal desservies du pays.

« Un internet fiable n’est pas un luxe, mais un service essentiel », a indiqué le premier ministre, lors de son annonce, ce lundi 9 novembre.

Selon M. Trudeau, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence à quel point, les communautés sont dorénavant dépendantes des connexions numériques. Elle a également démontré l’importance de l’accès à un service internet haute vitesse. « Maintenant plus que jamais, les Canadiens exercent leur profession, font des études et communiquent avec leurs amis et les membres de leur famille à partir de leur domicile », a ajouté le premier ministre.

Pour cette raison, le gouvernement du Canada a augmenté le financement offert dans le cadre du Fonds pour la large bande universelle, le faisant passer de 1 milliard de dollars, soit le montant annoncé dans le budget de 2019, à 1,75 milliard de dollars.

Le gouvernement offre jusqu’à 750 millions de dollars en financement supplémentaire. Cela signifie qu’il veillera à ce que 98 % des Canadiens puissent se brancher d’ici 2026.

Les sommes annoncées aujourd’hui permettront également de faire avancer des projets avec des partenaires, dont la Banque de l’infrastructure du Canada. Par conséquent, plus d’entreprises et de familles aux pays auront accès à internet haute vitesse au cours des six prochaines années.

Volet de réalisation rapide

Pour aider à accélérer le délai de connexion de tous les Canadiens, le gouvernement du Canada intègre un volet de réalisation rapide au Fonds pour la large bande universelle. Cela fait en sorte qu’une somme allant jusqu’à 150 millions de dollars est allouée à des projets qui seront achevés rapidement et qui fourniront des services aux Canadiens d’ici le 15 novembre 2021.

Entente avec Télésat

Le premier ministre a également annoncé la conclusion d’une entente avec Télésat afin d’obtenir une couverture internet haute vitesse au Canada grâce à la constellation de satellites en orbite terrestre basse (LEO) de l’entreprise.

La constellation de Télésat utilisera une technologie de prochaine génération afin d’améliorer considérablement la connectivité dans les régions rurales et éloignées du Canada, y compris dans le Grand Nord.

En vertu de cette entente, le gouvernement versera jusqu’à 600 millions de dollars pour acquérir une capacité offerte par la constellation de satellites LEO de Télésat.

Cette capacité sera mise à la disposition des fournisseurs de services internet à un tarif réduit afin d’offrir un accès internet haute vitesse fiable aux communautés rurales et éloignées les plus difficiles à atteindre au Canada.