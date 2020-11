Retour sur la séance du 11 novembre du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel

Les conseillers régionaux étaient réunis à huis clos le 11 novembre dernier pour la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel et voici les principaux points discutés au cours de la soirée. La séance peut d’ailleurs être visionnée en ligne.

Les conseillers régionaux ont octroyé 1 000 $ à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel pour sa campagne de financement Gynécologie-Radiologie. Ils ont aussi accordé 250 $ au Groupe de ressources techniques en habitation pour la distribution de cadeaux de Noël aux familles membres de l’organisme.

Évaluation foncière

À la suite d’un appel d’offres public, la firme Cévimec-BTF continuera d’assurer les services d’évaluation foncière pour les 9 municipalités de la MRC assujetties au Code municipal du Québec. La firme effectuera la mise à jour et l’équilibration des rôles jusqu’en 2026.

Fonds région et ruralité (FRR)

Les membres du Conseil ont approuvé la phase 2 du projet de construction de la salle communautaire de la municipalité de Saint-Aimé, présenté dans le cadre du Fonds régions et ruralité.

Gestion des matières résiduelles

Puisqu’un nouveau contrat de collectes des matières résiduelles doit être octroyé en 2021 et que le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) doit être révisé, un comité de travail a été créé. Le comité de gestion des matières résiduelles est formé des conseillers régionaux Gilles Salvas, Michel Aucoin, Sylvain Dupuis, Denis Marion et Serge Péloquin et du coordonnateur à la gestion des matières résiduelles Mohamed Aliouane.

Politique des aînés

Les conseillers régionaux ont donné le feu vert au projet de mise à jour de la politique des aînés. Cette démarche permettra de poursuivre le développement d'actions structurantes correspondant aux besoins actuels des aînés et d'accroître le réseautage autour d'enjeux propres au vieillissement de la population. Rappelons qu’en février dernier, la MRC recevait une subvention de 96 000 $ pour poursuivre et mettre à jour la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

Ressources humaines



Les membres du Conseil ont autorisé l’embauche d’un nouveau coordonnateur à la sécurité incendie et civile afin de remplacer M. Nicolas Bourseiller, qui relèvera de nouveaux défis. Ils ont également tenu à souligner la rigueur, l’engagement, le professionnalisme et la qualité du travail de M. Bourseiller.

Ils ont aussi autorisé l’embauche d’un nouvel inspecteur à la gestion des matières résiduelles afin de remplacer M. François Ménard, qui prendra sa retraite en décembre prochain. Les conseillers ont souligné l’efficacité et l’excellent service offert par M. Ménard et lui souhaitent une belle retraite, bien méritée.

La prochaine séance du Conseil de MRC aura lieu le 25 novembre prochain, à 20 h.