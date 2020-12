Quatre lauréats au Concours de pitch de la Montérégie

C’est durant un Facebook Live que les équipes participantes au parcours collectif d’incubation Montérégie, NOTRE garde-manger ont pu connaître qui remportait les cinq (5) différentes bourses offertes dans le Concours de pitch.

Après un parcours de près d’un an, les équipes participantes ont pu clore leur expérience avec un concours de pitch présenté en capsules vidéo. Ces vidéos ont été soumis au vote du public durant le Mois de l’économie sociale, soit du 10 au 25 novembre.

Le 30 novembre, 4 lauréats des 7 projets participants au parcours, se sont mérité une bourse allant de 500$ à 2 000$.

·Bourse du MAPAQ – Projet le plus inspirant : Alternative Aliment-Terre (2 000$) ---> Présent dans les MRC de Rouville, du Haut-Richelieu et de la Vallée-du-Richelieu;

·Bourse de la Caisse d’économie solidaire – Meilleur pitch : Groupe d’achats de la MRC d’Acton (2 000$);

·Bourse d’implication – Équipe la plus engagée : Alternative Aliment-Terre (1 000$);

·Bourse Coup de cœur du public : Éduquer, du potager à la table (500$). Présent dans la MRC de la Haute-Yamaska;

·Bourse Coup de cœur du jury : Épicerie communautaire Le GEST (accompagnement par L’ILOT pour le développement de leur projet). Présent dans la MRC Pierre-de-Saurel.

Alexandra De Serres, chargée de projet pour Alternative Aliment-Terre et lauréate de 2 bourses déclare : « Nous sommes vraiment fébriles et tellement heureuses! Un beau baume sur le cœur en cette période un peu grise. Merci à l'ensemble des personnes qui ont collaborées durant le parcours. Vous avez fait évoluer et grandir notre idée en nous questionnant, nous outillant et nous offrant la possibilité d'explorer dans la bienveillance les différentes facettes de notre projet. »

Les projets

Le parcours a tout d’abord accueilli 13 équipes en novembre 2019. Malheureusement, avec la pandémie, certaines équipes ont dû quitter le parcours au moment de reprendre les ateliers mis sur pause de mars à septembre 2020. Nous tenons à souligner le travail et la persévérance des 7 équipes qui ont continué jusqu’à la fin.