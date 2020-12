Temps des Fêtes: comment prévenir les incendies liés aux décorations de Noël

En ce mois de décembre où l’intérieur et l’extérieur des domiciles affichent leurs plus beaux atours colorés, le Ministère de la Sécurité publique du Québec rappelle que la prudence est de mise au moment d’installer sapin et lumières décoratives.

Il est important de garder en tête les conseils de prévention suivant afin de décorer en toute sécurité:

Arbre de Noël

- Privilégiez un arbre artificiel, car il risque moins de prendre feu qu’un arbre naturel;

Si vous choisissez un arbre naturel :

- Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne se détachent pas facilement;

- Coupez le tronc en biseau et placez-le dans un récipient d’eau. Arrosez-le tous les jours;

- Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.);

- Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec;

Renseignez-vous auprès de votre municipalité avant de vous débarrasser de votre arbre; plusieurs organisent des collectes pour transformer les arbres en compost.

Lumières décoratives

- Choisissez des lumières homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC;

- Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur comme les ampoules DEL;

- Examinez vos lumières avant de les installer et jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées;

- Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la même tension électrique que les anciennes;

- N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues pour l’intérieur, et vice-versa;

- Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre tout article utilisé à l’extérieur;

- Ne surchargez jamais le circuit électrique;

- Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières décoratives lorsque vous quittez la maison ou allez au lit;

Après le temps des Fêtes, rentrez les lumières extérieures pour éviter qu’elles soient endommagées par les intempéries et le soleil. Les lumières décoratives ne sont pas conçues pour un usage à long terme.

Cordon de rallonge

Si vous devez utiliser des cordons de rallonge, choisissez des cordons homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC;

- Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler, car le câble risque de surchauffer et de provoquer un arc électrique;

- Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous qu’il est conçu pour un usage extérieur;

- Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation;

- Ne camouflez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui marchent dessus et la friction occasionnée peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie;

- Ne laissez pas un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se refermait dessus-

- N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.