ALUS Montérégie: six projets réalisés dans la MRC Pierre-de-Saurel

Six importants projets d’agriculture durable ont été réalisés en 2020 dans la MRC de Pierre-De Saurel grâce au programme ALUS Montérégie. Une superficie totale de 5,295 hectares de terres agricoles a été cédée par les entreprises agricoles participantes pour concrétiser des aménagements agroenvironnementaux durables.

Les aménagements permettront d’améliorer considérablement l’environnement et le bien-être des collectivités grâce à :

·la végétalisation de bandes riveraines élargies pour les pollinisateurs;

·la plantation de haies brise-vent, haies arbustives et haies multistrates;

·le reboisement de zones en friche.

Les impacts engendrés sont bien réels, notamment la réduction des odeurs, l’absorption des polluants dans l’air et la réduction des pesticides, des nutriments et des sédiments dans les cours d’eau.

« Les agricultrices et les agriculteurs de notre région investissent considérablement de ressources et de temps afin d’assurer une saine gestion de l’environnement et une agriculture durable. Les pratiques agricoles vertes et innovantes développées dans le cadre du programme ALUS Montérégie sont des actions concrètes dans la lutte aux changements climatiques », énonce Jérémie Letellier, président de l’UPA de la Montérégie.

Projets réalisés dans la MRC de Pierre-De Saurel

Pour valoriser les initiatives portées par les producteurs agricoles de la MRC Pierre-de-Saurel, une opération d'affichage a été réalisée sur ce territoire. Une série de panneaux explicatifs ont été installés aux abords de certaines fermes participantes. Les voici:

Ferme Municipalité Projet Ferme Bermanic Saint-Aimé Bande riveraine élargie et bande herbacée pour pollinisateurs Ferme Patrick Benoit Saint-Robert Bande herbacée pour pollinisateurs Ferme de Ste-Victoire inc. Sainte-Victoire-de-Sorel Haies arbustives et herbacées pour pollinisateurs ainsi que prairies riveraines Ferme Les Jardins de Massueville Saint-Aimé Haies arbustives et bande herbacée pour pollinisateurs Ferme du Rang St-Pierre inc. Sainte-Victoire-de-Sorel Bandes riveraines arbustives et prés fleuris pour pollinisateurs Ferme Raynical S.E.N.C. Sainte-Victoire-de-Sorel Bande riveraine arbustive et prairies riveraines



5e anniversaire du programme ALUS Montérégie

En 2016, l’UPA de la Montérégie a mis sur pied le premier – et encore le seul – programme de rétribution en agroenvironnement disponible au Québec, grâce au soutien d’ALUS Canada. À ce jour, le programme ALUS Montérégie regroupe 83 fermes. Ensemble, elles consacrent plus de 66 ha de terres agricoles — 110 terrains de football – à l’aménagement de biens et de services écosystémiques dans plus de 44 municipalités de la Montérégie.

« Les productrices et producteurs agricoles occupent une position privilégiée pour offrir des solutions qui répondent à certains des défis les plus urgents de notre époque, notamment les changements climatiques et la perte de la biodiversité. ALUS propose une façon unique d’améliorer l’environnement : travailler avec les agricultrices et agriculteurs pour assurer la durabilité de l’agriculture, de la faune, des espaces naturels aux profits de tous les Canadiennes et Canadiens », a déclaré Bryan Gilvesy, directeur administratif d’ALUS Canada.

Alus Canada est un organisme à but non lucratif qui a déjà investi près de 10 M$ pour établir près de 11 000 hectares et 27 programmes ALUS à travers le pays.

Candidatures recherchées pour 2021

Les agricultrices et agriculteurs de la Montérégie intéressé(e)s à améliorer l’environnement grâce à des aménagements sur leurs terres peuvent soumettre leur candidature en remplissant le formulaire directement en ligne à https://www.upamonteregie.ca/ download/Formulaire-demande- interet-ALUS-Monteregie-2021. pdf.