La Fondation Monique Fitz-Back soutient un projet scolaire à Sorel-Tracy

La Fondation Monique-Fitz-Back supporte financièrement 50 projets scolaires

dans le cadre de l’édition 2020-2021 de son programme d’aide financière. Parmi les initiatives qui recevront du financement on retrouve un projet initié par le Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy.

L'établissement scolaire a vu un montant de 500$ lui être octroyé dans le cadre du Volet Enseigner dehors qui a récompensé 14 initiatives pour un total de 6500$.

Lancé cette année, ce volet est axé sur les initiatives d’enseignement extérieur et vise le soutien du personnel scolaire afin de réaliser des projets et des activités en plein air (classes extérieures). Pour sa première édition, ce volet a offert des bourses pouvant servir à l’achat de matériel pédagogique pour bonifier les activités réalisées à l’extérieur.

La valeur totale des subventions attribuées aux projets, répartis dans 14 régions administratives au Québec, s’élève à 35 573 $. Les montants octroyés à chaque établissement varient entre 250 $ et 1 000 $, selon le volet dans lequel le projet est déposé et les besoins financiers pour le réaliser.

Tous les projets retenus ont en commun la sensibilisation et la mobilisation des jeunes dans toutes les étapes du projet, en plus d’encourager leur implication active dans l’atteinte des objectifs visés par chaque volet. Une attention toute particulière est également portée aux projets dont les finalités visent à provoquer des changements de comportement positifs chez les jeunes et dans leur milieu.



Selon Benoît Mercille, directeur général de la Fondation Monique-Fitz-Back, « Recevoir autant de projets et constater qu’autant de jeunes et de membres du personnel scolaire demeurent actifs en cette année si particulière nous a fait chaud au cœur et confirme l’espoir que nous plaçons dans cette jeune génération. »