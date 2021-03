Élections municipales: une séance d'information virtuelle pour les citoyens de Pierre-de-Saurel

Afin d'inciter les citoyens de la Montérégie à briguer les suffrages lors de l'élection municipale de novembre prochain, le MAMH tiendra huit séances d'information virtuelles en mars et avril. Plusieurs sujets seront abordés au cours de celles-ci en plus de clôturer ces rendez-vous par une période de questions et d'échanges.

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) convie les citoyens de Pierre-de-Saurel à la séance prévue le samedi 20 mars de 10h30 à midi.

Organisées et animées par la Direction régionale de la Montérégie du MAMH, ces rencontres visent à informer et à inciter la population à prendre part à la vie démocratique municipale en se présentant à titre de conseillère ou de conseiller ou encore de mairesse ou de maire. Elles aborderont l’organisation municipale, le rôle des personnes élues et la démarche de mise en candidature, en plus d’autres aspects permettant une meilleure compréhension de l’engagement en politique municipale. Finalement, une période de questions et d’échanges aura lieu pour clôturer l’événement.

Augmenter le nombre de candidatures en 2021

La campagne Je me présente est une initiative gouvernementale visant à augmenter le nombre de candidatures lors des prochaines élections municipales prévues le 7 novembre. Des volets s’adressant particulièrement aux femmes et aux jeunes ont été conçus afin d’augmenter la représentativité de ces groupes au sein des conseils municipaux.

Lors des dernières élections municipales en 2017, dans la région de la Montérégie :

- 625 postes sur une possibilité de 1295 avaient été pourvus sans opposition.

- L’âge moyen des personnes élues était de 52,2 ans pour le poste de conseiller municipal et de 58,4 ans pour celui de maire;

- Pour les nouveaux élus et élues, l’âge moyen était de 49,8 ans tandis que pour les candidates et candidats réélus, il était de 55,2 ans.

- Seulement 19,8 % des postes de maire étaient occupés par des femmes au lendemain des élections de 2017. Pour ce qui est du poste de conseiller municipal, les femmes occupaient 30,8 % des sièges disponibles.

Les personnes intéressées par cette séance virtuelle doivent s’inscrire, en respectant le territoire de leur municipalité régionale de comté (MRC) ou de l’Agglomération de Longueuil, à l’adresse suivante : https://www.sondageonline.com/ s/7a97f88.