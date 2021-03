Le gouvernement du Québec confirme la réfection des bretelles de l’autoroute 30 à Sorel-Tracy 

Le gouvernement du Québec annonce le lancement d’un appel d’offres afin de procéder à la réfection de plusieurs bretelles d’accès de l’autoroute 30 à Sorel-Tracy. Ce projet permettra d’assurer aux nombreux usagers, de ces importants accès situés au cœur de la ville, de circuler sur une route plus sécuritaire et fluide.

Au terme des travaux, qui auront lieu à l’été 2021 pour une durée de 2 mois, les sorties no 138, 140 et 141 de l’autoroute 30 auront fait l’objet d’une réfection de la chaussée sur plus de 4 kilomètres.

« Au cours des dernières années, plusieurs projets d’asphaltage ont permis d’assurer la pérennité de cette artère essentielle dans le secteur de Sorel-Tracy. Plus de 16 000 usagers circulent sur l’autoroute 30 tous les jours et la réfection de ses bretelles sur plusieurs kilomètres permettra de mieux desservir les citoyens et les travailleurs de la région », souligne Jean-Bernard Émond, député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation.

Faits saillants

- Ce projet consistera au planage et à l’asphaltage des bretelles d’entrée et de sortie reliant l’autoroute 30 aux artères suivantes :

- Le boulevard de Tracy;

- Le boulevard des Érables;

- Le boulevard Saint-Louis;

- Le chemin Saint-Rock.

- Deux autres projets d’asphaltage sont prévus pour la route 132 à Sorel-Tracy.

- La liste complète des investissements routiers 2020-2022 est disponible sur le site Web du ministère des Transports.

« L’annonce que nous faisons aujourd’hui est une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens de Sorel-Tracy. L’amélioration et le maintien des infrastructures routières est prioritaire pour le gouvernement du Québec et l’autoroute 30 en fait partie. Nous continuerons ainsi à travailler afin de permettre à la population de bénéficier d’infrastructures routières sécuritaires et répondant davantage à leurs besoins », mentionne François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.