La CNESST démarre une campagne de sensibilisation destinée aux agriculteurs

Dans le cadre de la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture, qui se déroulera du 14 au 20 mars, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) s’associe à l’Union des producteurs agricoles (UPA) et au Réseau de la santé publique en santé au travail pour sensibiliser les agricultrices et agriculteurs à l’importance de prendre le temps qu’il faut pour agir en prévention sur les fermes du Québec.

En agriculture, les tâches sont nombreuses et les dangers omniprésents. Les identifier, les corriger et les contrôler permet d’agir en prévention pour éviter les accidents.

Les accidents du travail et les maladies professionnelles ne touchent pas seulement les travailleurs, les travailleuses, les producteurs et les productrices. Ils ont aussi des répercussions sur leur famille, leur entourage et même leur communauté.

Cinq gestes ciblés pour sécuriser les opérations sur les fermes

Les agricultrices et agriculteurs sont invités à prendre le temps qu’il faut pour déterminer les mesures de prévention requises et adaptées, et à agir en prévention face aux risques auxquels ils sont exposés quotidiennement. À titre d’exemple, voici cinq gestes pour réduire les risques d’accident à la ferme :

• lire l’étiquette des produits dangereux avant de les utiliser;

• garder une distance sécuritaire autour des gros animaux;

• regarder où on met les pieds pour ne pas trébucher ou tomber;

• adapter sa méthode de travail lors des travaux de manutention;

• inspecter ses équipements et machines agricoles avant utilisation pour s’assurer que tous les dispositifs de sécurité sont en place et fonctionnels.

L’application de ces mesures contribue à sécuriser les opérations sur les fermes.

Des activités partout au Québec

La Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture marque le début d’activités de sensibilisation et d’information en prévention qui se dérouleront en cours d’année dans les différentes régions du Québec. Informez-vous auprès de votre fédération régionale de l’UPA pour obtenir plus d’information.

Si vous souhaitez obtenir des outils et de l’information sur la prévention en agriculture, consultez le site Web de la CNESST (cnesst.gouv.qc.ca/agriculture) et le site Santé, sécurité et mieux-être de l’UPA (www.santesecurite.upa.qc.ca).