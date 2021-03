Lancement 2021 de Symbiose agroalimentaire Montérégie

Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) a annoncé la poursuite du projet Symbiose agroalimentaire Montérégie jusqu’en juillet 2023 grâce aux importants appuis financiers de RECYC-QUÉBEC (210 315$), de la Stratégie bioalimentaire Montérégie (75 000 $) et de ses partenaires territoriaux.



Le lancement qui avait lieu le 18 mars a regroupé 58 participants de différentes organisations qui souhaitaient discuter et apprendre sur la symbiose agroalimentaire. Sondés lors du webinaire, 78% des participants ont répondu que l’économie circulaire était déjà inscrite dans leur plan stratégique.



Circulariser l’industrie agroalimentaire pour accroître sa performance



Lancé en 2019, le projet Symbiose agroalimentaire Montérégie permet, à ce jour, de rejoindre plus de 100 entreprises de la région.



Le déploiement du projet permet d’améliorer la performance économique, environnementale et sociale des entreprises de la région en favorisant la création de circuits courts dynamiques. En plus de réduire les coûts associés à la gestion des matières résiduelles, les synergies sont des opportunités pour la création de nouveaux liens d’affaires entre les entreprises de la région.



« Nous sommes ravis de continuer la coordination de ce projet qui réaffirme son développement avec le soutien remarquable de nos partenaires. Ce projet d’économie circulaire vise à offrir des solutions concrètes aux acteurs économiques prêts à s’engager sur la voie du développement durable. En portant un regard différent sur nos matières résiduelles, services et espaces, on s’assure d’une meilleure optimisation de nos ressources et ainsi de faire des gains tant économiques, environnementaux que sociaux », affirme Andréanne Paris, directrice générale du CRE Montérégie.