La MRC PIerre-de-Saurel réitère sa confiance en Recyclo-Centre

Ayant obtenu l’autorisation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la MRC de Pierre-De Saurel a octroyé, de gré à gré, un nouveau contrat au Recyclo-Centre pour la gestion de son écocentre régional.

« Le Recyclo-Centre est voué à la protection de l’environnement. Sa mission consiste entre autres à mettre en valeur et en marché des produits recyclables. Quant à l’écocentre, il favorise le réemploi, la récupération et la valorisation des matières et participe à la réduction de l’enfouissement », précise Gilles Salvas, préfet de la MRC. « Leurs missions sont complémentaires et créent une synergie profitable aux deux entités, il allait de soi qu’on poursuive notre partenariat avec le Recyclo-Centre pour la gestion de notre écocentre ».

L’entente est effective pour une période de six ans. Le Recyclo-Centre recevra 300 000 $ plus taxes par année pour entre autres gérer l’écocentre et les employés affectés à ses opérations.

« L’expertise acquise au cours des cinq dernières années nous a inspiré des projets de développement. À terme, ces projets amélioreront les services offerts pour minimiser l’enfouissement des matières et optimiser leur récupération, leur valorisation et leur réemploi », souligne Mario Fortin, directeur général du Recyclo-Centre.

Rappelons que l’écocentre régional est une infrastructure de la MRC de Pierre-De Saurel. Les résidents peuvent se départir gratuitement des matières non collectées en porte-à-porte en raison de leur nature ou de leur volume.

Ces matières sont les résidus de construction, de rénovation et de démolition ainsi que les résidus verts et les résidus domestiques dangereux, mais aussi les gros objets comme les meubles et les électroménagers. Le service n’est cependant pas offert aux industries, commerces, institutions.