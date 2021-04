Prolongation de la quarantaine obligatoire pour les voyageurs

La quarantaine obligatoire imposée aux voyageurs qui rentrent au Canada reste en place jusqu’au 21 mai prochain. C’est ce qu’a annoncé le premier ministre Justin Trudeau lors d’un point de presse improvisé en ce lendemain du dépôt du budget fédéral.

Cela signifie donc que les transporteurs Air Canada et WestJet prolonge leur suspension volontaire des vols vers les destinations soleil jusqu’à cette date par le fait même. M. Trudeau a indiqué que les discussions se poursuivent avec les autres transporteurs aériens. D’ici là, tout Canadien qui arrive au pays par la voie aérienne doit se soumettre à une quarantaine de trois jours, dans un hôtel, à leur frais afin d’attendre les résultats d’un test de dépistage de la COVID-19.

Toujours dans le même ordre d’idée, M. Trudeau a aussi confirmé le prolongement de la fermeture de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis pour tout déplacement non essentiel jusqu’à cette même date. D’ici là, toute personne qui y transite doit fournir aux douaniers un test de dépistage négatif, avant de se rendre directement au lieu désigné pour leur quarantaine de deux semaines.

Bien que les voyages ne soient responsables que de moins de 2% des cas directs au pays, M. Trudeau a insisté sur la fait que « ce n’est pas le moment de voyager. »

Le Québec un « leader » en matière de CPE

Questionné sur le budget dévoilé hier par son gouvernement, M. Trudeau a admis a qualifié le Québec de « leader » en ce qui a trait à la gestion des Centres de la petite enfance sur son territoire. Rappelons que le gouvernement du Canada veut mettre en place un système pancanadien de services de garde selon ce qui a été dévoilé hier lors du dépôt du budget.

Cette volonté fait réagit plusieurs intervenants au Québec. Sur cet aspect, M. Trudeau a précisé que le Québec « est un modèle à suivre définitivement depuis des années et nous le reconnaissons depuis longtemps. Le Québec recevra sa juste part du 30 milliards de dollars annoncé lors du budget et nous allons travailler avec le gouvernement en place pour en venir à un consensus. Les ententes précédentes stipulaient que l’argent devait aller aux familles et aux enfants. Je suis convaincu que nous parviendrons à nous entendre de nouveau avec le gouvernement du Québec sur ce point », a-t-il lancé. M. Trudeau s’est dit conscient qu’il est possible que l’entièreté du montant remis au Québec pourrait ne pas être investi en totalité dans les CPE puisque le Québec est très « avancé sur ce plan. »

De son côté, la ministre Freeland a précisé que le Québec servira de modèle pour les autres provinces dans ce dossier.

Bientôt vacciné ?

Le premier ministre qu’il pourrait très bientôt recevoir sa première de vaccin, possiblement le AstraZeneca, dans une pharmacie. « Dès que ce sera permis pour mon groupe d’âge, je le ferai. J’ai très hâte », a-t-il mentionné.

Quant au G7, prévu en Grande-Bretagne en juin, M. Trudeau a confirmé son intention d’y assister en personne, mais si c’est impossible, il a confié qu’il « suivra les règles émises par la Santé publique à ce moment-là. »

Sur le plan des transferts en santé, M. Trudeau s’est engagé à augmenter les sommes transférées à cette fin après la pandémie.