Exit les sacs de plastique des commerces de Sorel-Tracy dès ce jeudi

À l’occasion du Jour de la Terre, le 22 avril, la Ville de Sorel-Tracy mettra en application un nouveau règlement qui bannira les sacs d’emplettes en plastique dans les commerces de son territoire. Les consommateurs seront donc invités à utiliser des sacs réutilisables ou en papier pour transporter leurs achats.

Par cette initiative, la Ville de Sorel-Tracy se joint à un mouvement mondial de réduction des plastiques à usage unique et emboîte le pas à de nombreuses municipalités du Québec qui ont adopté un règlement similaire au cours des dernières années.

L’adoption de ce règlement fait suite aux consultations tenues avec les commerçants lors d’une rencontre en ligne le 15 septembre dernier. La Ville de Sorel-Tracy a également reçu l’appui de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy dans cette démarche.

De plus, une tournée des 327 commerces de la ville a été effectuée par une représentante de la Ville pour informer, sensibiliser et accompagner les commerçants dans ce processus. Près de 89% des commerçants se disaient favorables au règlement, et 86% affirmaient que l’adaptation au règlement serait facile.

Municipalités engagées

La Ville de Sorel-Tracy fait désormais partie des Municipalités engagées dans le cadre du Jour de la Terre. Au total, plus d’une centaine de municipalités du pays y sont regroupées parce qu’elles agissent pour participer à la transition écologique. Le bannissement des sacs de plastique est l’une des mesures récentes qui s’inscrivent dans cette volonté du conseil municipal de Sorel-Tracy de préserver l’environnement.