Le 27 avril dernier a eu lieu, en avant-première, la diffusion virtuelle du 8e Gala Agristars de la grande Montérégie présenté par Kemin. Cette édition spéciale, réinventée et empreinte de solidarité, s’est déroulée sous le thème de la santé psychologique. L’événement virtuel a permis d’amasser la somme de 28 000 $ qui a été versée à l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA) pour le maintien de deux travailleurs de rang en Montérégie.

« La fédération est heureuse de remettre la somme des billets vendus et des profits générés par le Gala à l’ACFA qui veillera au maintien de nos deux travailleurs de rang qui font un travail exceptionnel auprès des familles agricoles de la Montérégie. Je tiens à remercier tous les donateurs et à féliciter tous les lauréat(e)s et finalistes qui contribuent année après année à l'avancement de notre agriculture par leurs idées novatrices », a déclaré Jérémie Letellier, président de l’UPA de la Montérégie.

Dévoilement des lauréats 2020-2021

Les prix Bon coup ont été remportés par les Éleveurs de porcs de la Montérégie pour leur projet « Gagnez votre fête de fin d’année scolaire » et les Producteurs de grains de la Montérégie pour leurs actions de mobilisation lors de la pénurie du propane en 2019.

Le prix Bon coup en agroenvironnement a été remporté par le Syndicat de l’UPA Jardins-de-Napierville pour son projet « Pôle d’excellence en lutte intégrée », une initiative de producteurs agricoles qui a pour but de promouvoir les méthodes alternatives aux pesticides et de valoriser les entreprises qui les adoptent.

Le jury a décerné le prix Coup de cœur au Syndicat de l’UPA de Brome-Missisquoi pour leur campagne de communication « Fier de vous nourrir ».

Karine Morin de Saint-Guillaume a remporté le prix Relève agricole pour son leadership et son engagement à faire avancer cette cause.

Le prix Ma ferme, mon monde, qui souligne une bonne idée en gestion des ressources humaines, a été remis aux entreprises Le Cactus fleuri de Sainte-Marie-Madeleine et La Production Barry Inc. de Sherrington.

Entreprises Dubreuil Inc. de Saint-Dominique a remporté le prix Réussite entrepreneuriale pour une bonne gestion de l’entreprise dans un contexte de changement.

Finalement, Chantal Van Winden de Saint-Patrice-de-Sherrington et Marie-Claude Mainville de Saint-Pie ont été nommées respectivement agricultrices de l’année en Montérégie-Est et Ouest.

Les prix d’engagement au sein de l’Union des producteurs agricoles ont également été remis à plus de 40 récipiendaires pour leurs 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans et 40 ans d’implication.

Hommage à Gisèle Normandeau-Marleau, agricultrice de Saint-Télesphore

Récipiendaire du prestigieux prix Coup de chapeau, Mme Gisèle Normandeau-Marleau a été reconnue par ses pairs pour avoir grandement contribué au fil des années à l’avancement de l’agriculture et à la valorisation de la profession d’agricultrice dans la région. Bien impliquée au sein de son entreprise agricole, Gisèle n’a jamais cessé de cultiver sa passion et de développer le goût de l’engagement. Cofondatrice du Syndicat des agricultrices de Val-Jean, elle y fut nommée présidente en 2004. Gisèle a toujours travaillé à la défense des droits des agricultrices afin qu’elles puissent siéger de plein droit dans la structure de l’UPA.