Plus de 192 000 personnes vaccinées sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Est

Jusqu’à maintenant, plus de 192 000 personnes ont été vaccinées contre la COVID-19 sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Est, ce qui représente une couverture vaccinale de plus de 47% de gens de 18 ans et plus.

À l’heure actuelle, quatre jours de vaccination sont prévus au Complexe 180 de Sorel-Tracy la semaine prochaine, quatre jours la semaine du 16 mai et cinq jours la semaine du 23 mai, mais les prochaines disponibilités sont à partir du 28 mai.

Rappelons que le CISSS de la Montérégie-Est est tributaire des doses de vaccins qu’il reçoit et que, par conséquent, de nouvelles plages horaires peuvent être ajoutées à tout moment. Il est donc important que la population faisant partie de la clientèle visée consulte régulièrement le site quebec.ca/vaccinCOVID pour voir les disponibilités.

Les gens peuvent prendre rendez-vous en ligne ou encore en composant le 1 877 644-4545. Les gens qui sont déjà vaccinés doivent par ailleurs continuer de respecter les consignes sanitaires en vigueur afin d’éviter la propagation du virus.

Projet de réaménagement

Dans le cadre du projet de réaménagement de la pédiatrie à l’Hôtel-Dieu de Sorel, le CISSS de la Montérégie-Est lance un concours de dessin s’adressant aux jeunes de la MRC de Pierre-De Saurel. Nous souhaitons que les jeunes participent à l’aménagement intérieur de la nouvelle pédiatrie. Les dessins gagnants seront affichés à l’entrée de la pédiatrie pour égayer l’environnement de travail et de soins pédiatriques.