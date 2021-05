Vaccination : Un partenariat entre les CISSS de la Montérégie et Autisme Montérégie

L’équipe d’Autisme Montérégie souhaite informer la population du travail accompli en collaboration avec les CISSS de son territoire en ce qui concerne la vaccination des personnes autistes de 16 ans et plus, des proches aidants et des parents.

Des journées spéciales sont dédiées aux personnes ayant un TSA, une DI ou une DP et nécessitant une approche adaptée pour la vaccination afin de permettre une expérience positive.

Il est à noter que les centres de vaccination disponibles pour le public en général sont également sensibilisés aux besoins particuliers des personnes ayant un TSA. Des accommodements sont offerts afin d’y vivre un moment favorable.

Journées de vaccination notamment dédiées aux personnes autistes de

16 ans et plus

- Sorel : Samedi 22 mai – 12 h à 16 h

Prise d’un rendez-vous

La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 1 877 644-4545 ou au 450 644-4545.

Il est important de mentionner à la personne qui accueillera votre appel que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour l’une des journées dédiées à la vaccination des personnes ayant un TSA, en Montérégie. Un rendez-vous par personne qui souhaite être vaccinée doit être pris.



Un bon coup des CISSS de la Montérégie

Des affiches pour les centres de vaccination et les centres de dépistage ont été produites afin de sensibiliser le personnel et la population aux besoins particuliers des personnes autistes ou des personnes ayant une déficience.