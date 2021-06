Les 10 000 membres de l’APTS de Montérégie en grève générale

Dénonçant l’impasse dans les négociations pour le renouvellement des conventions collective du secteur public, les 60 000 membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) exerceront deux journées de grève générale les 7 et 8 juin dans l’ensemble des régions du Québec.

Les professionnels et techniciens des trois CISSS de Montérégie tiendront des piquets de grève tout au long de ces deux journées. Des piquets de grève seront tenus devant 36 points de services des trois CISSS de la Montérégie.