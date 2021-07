Aide financière de plus de 1,75 M$ pour le réseau routier local de la municipalité de Massueville

Afin de la soutenir dans l’amélioration du réseau routier local, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 1 755 862 $ à la municipalité de Massueville. C’est le député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond qui en a fait l’annonce.

Cette somme, provenant du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des Transports, servira au projet de réfection de la rue Royale.

Ce programme a été entièrement revu, tel qu’annoncé en février 2021. Parmi les changements apportés, notons l’ajout de volets additionnels afin de répondre à de nouveaux besoins ainsi que la mise en place de meilleures pratiques de gestion pour certains d’entre eux, telles que des appels de projets et des critères de sélection. De plus, les modalités ont été uniformisées, les exigences administratives simplifiées et un meilleur soutien est dorénavant offert aux organismes admissibles, notamment aux municipalités moins bien nanties.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous annonçons cette aide financière. Il s’agit d’un bel exemple de l’importance que nous accordons à l’amélioration du réseau routier local, mais également à la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Massueville. Je salue le travail des élus municipaux qui mettent tout en œuvre pour la réalisation de ces futurs travaux », exprime Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.

« Avec ces travaux sur la rue Royale, plus de 90 % de toutes les infrastructures souterraines du village seront en ordre pour au moins les 30 prochaines années, sinon plus. Nous apprécions grandement le soutien du ministre et de Jean-Bernard Émond dans ce dossier que je souhaitais finaliser avant la fin de mon mandat », conclut Denis Marion, maire de la municipalité de Massueville.