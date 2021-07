Qualité de l'air dans les écoles : Québec lance un appel d'offres pour des lecteurs de CO2

Pour assurer un suivi rigoureux de la qualité de l'air dans l'ensemble des écoles du Québec, le ministère de l'Éducation vient d'annoncer qu'il a lancé un appel d'offres dans le but d'installer, dans toutes les classes préscolaires, primaires et secondaires ainsi qu'en formation professionnelle et à l'éducation des adultes, un lecteur de dioxyde de carbone (CO2).

Les données ainsi recueillies lui permettront de s'ajuster pour offrir le meilleur des environnements aux élèves et au personnel scolaire.

Élaborée conjointement avec un comité technique composé d'un expert en ventilation et en qualité de l'air ainsi que de représentants des réseaux de l'éducation, cette vaste opération sera réalisée dès cet automne.

Le Québec fait ainsi figure de pionnier au Canada, alors qu'il est le premier gouvernement à procéder à un tel déploiement.

Le Ministère tient à rappeler que le CO2 est un constituant naturel de l'air et qu'en milieu intérieur, sa présence aux concentrations usuellement rencontrées n'occasionne généralement pas d'effets sur la santé des occupants.

Le Co2 représente toutefois un excellent indicateur de la qualité de l'air, au même titre que l'humidité relative et la température.

L'installation de lecteurs permettra donc d'obtenir un portrait en temps réel du taux de CO2 dans l'ensemble des classes du Québec. Cet état de la situation permettra, si nécessaire, d'apporter rapidement les correctifs pour améliorer la qualité de l'air.

Le Ministère devait franchir plusieurs étapes avant le lancement de cet appel d'offres afin de s'assurer de trouver les solutions les plus adéquates.

Processus d'envergure

L'installation de plusieurs dizaines de milliers de lecteurs de concentration de CO2, de température et de taux d'humidité relative dans toutes les écoles du Québec est un processus d'envergure, qui requiert l'élaboration de protocoles et de directives d'interventions et la collaboration de diverses expertises de pointe (ex. : santé publique, santé et sécurité au travail et ingénierie).

Le Ministère a mis sur pied une structure de gouvernance, composée de trois comités :

• un comité stratégique, pour convenir des orientations, formé de représentants du Ministère, de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), de l'Association québécoise des cadres scolaires, de la Fédération des centres de services scolaires du Québec et de l'Association des directions générales scolaires du Québec;

• un comité technique, pour analyser les enjeux sur le terrain et faire des recommandations, composé de représentants du Ministère, de la Fédération des centres de services scolaires du Québec, du réseau des centres de services scolaires et des commissions scolaires ainsi que de l'IRSST;

• un comité tripartite, mis à contribution pour commenter la démarche, formé de représentants :

o du ministère de l'Éducation; o du ministère de la Santé et des Services sociaux et de l'Institut national de santé publique du Québec;

o de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et de l'IRSST.

Le Ministère a retenu les services de l'expert indépendant Ali Bahloul, professeur associé et chercheur à l'IRSST, pour l'épauler dans l'élaboration des protocoles d'installation et d'utilisation des lecteurs.

Avant de se lancer dans cette opération d'envergure, il a également réalisé deux projets pilotes qui ont été utilisés dans la préparation du devis technique de l'appel d'offres. Ainsi, une fois les lecteurs reçus, et dans les semaines qui suivront, ceux-ci seront installés dans les écoles.

En fonction des résultats de l'étude dévoilée le printemps dernier, une priorité d'installation sera accordée, aux écoles où les installations sont ventilées naturellement.