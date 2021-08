Passeport et concours vaccinal : des annonces aujourd’hui

Les gagnants du premier tirage du concours « Gagnez à être vaccinés » seront dévoilés ce mardi, alors que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, fera le point sur certaines modalités entourant le passeport vaccinal.

C’est aujourd’hui, 10h, que les premiers gagnants du concours vaccinal, régi par Loto-Québec, seront annoncés.

Les personnes âgées de 18 ans et plus ayant reçu au moins une dose du vaccin courent ainsi la chance chaque vendredi du mois d’août de gagner un lot de 150 000 dollars. Une bourse d’études de 10 000 dollars est réservée pour les jeunes de 12 à 17 ans.

Les personnes adéquatement vaccinées se voient quant à elles la possibilité de remporter des lots supplémentaires, dont un de 1 million de dollars. Les jeunes doublement vaccinés pourront quant à eux doubler la valeur de leur bourse.

Passeport vaccinal

Le ministre de la Santé et des Services sociaux tiendra conjointement avec la Santé publique une conférence de presse, ce mardi à 13h, concernant l’état de la pandémie de COVID-19.

M. Dubé y dévoilera les orientations quant à l’application du passeport vaccinal au Québec. Les modalités sur les endroits où il serait appliqué et la manière dont le tout serait organisé ne seront toutefois dévoilées que d’ici deux semaines.

Il est néanmoins possible d’envisager que cette mesure sera réservée aux services non essentiels comportant un haut risque de transmission comme les restaurants, les bars, les gyms, les salles de spectacles, les activités sportives et les grands événements publics. Une application mobile, utilisant un code QR, serait alors privilégiée afin de permettre aux commerçants de vérifier si une personne est adéquatement vaccinée.

Le gouvernement maintient son échéancier du 1er septembre pour atteindre une couverture vaccinale de 75% et donner la chance à tous les Québécois qui le souhaitent la chance de pouvoir se faire vacciner.