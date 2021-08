Les journées de grève des 20 et 21 août de la STQ sont reportées

La STQ a été avisée par le syndicat des Métallos que les journées de grève prévues les 20 et 21 août étaient reportées. Le service ne sera docn pas interrompu lors de ces journées aux traverses de Sorel-Tracy– Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis, Tadoussac–Baie-Sainte- Catherine et Matane–Baie-Comeau–Godbout.

« Nous saluons la décision du syndicat de reporter ces deux journées de grève pour laisser la chance aux négociations. Les Québécois n’auront pas à subir les impacts importants qu’aurait eus cette grève sur leurs déplacements et l’économie des régions touchées. La STQ est engagée à négocier avec ses employés, qui font un excellent travail, une entente équitable et satisfaisante pour les deux parties. J’ai confiance que nous puissions en arriver à une entente qui offrira à nos employés des conditions de travail attrayantes tout en respectant la capacité de payer des contribuables québécois », a commenté Stéphane Lafaut, président-directeur général de la STQ.

L’Isle-aux-Coudres : avis de grève toujours en vigueur pour les 22 et 23 août

Par ailleurs, le syndicat des Métallos représentant les employés non brevetés de la traverse L'Isle-aux-Coudres–Saint- Joseph-de-la-Rive maintient, à ce jour, les journées de grève prévues les 22 et 23 août.

La traverse de L’Isle-aux-Coudres est toutefois assujettie à l’obligation de maintenir des services essentiels pour assurer la sécurité du public. Comme entendu entre la STQ et le syndicat, le service sera le suivant pendant ces journées si la grève est maintenue :

Dimanche 22 août:

o Départs toutes les heures de chaque rive entre 7 h et 10 h et entre 15 h et 19 h (trois allers-retours le matin et quatre le soir);

o Départs à 22 h de L’Isle-aux-Coudres et à 22 h 30 de Saint-Joseph-de-la-Rive.

Lundi 23 août :

o Départs toutes les heures de chaque rive entre 6 h et 9 h et entre 15 h et 19 h (trois allers-retours le matin et quatre le soir);

o Départs à 22 h de L’Isle-aux-Coudres et à 22 h 30 de Saint-Joseph-de-la-Rive.

un équipage sera sur le navire en tout temps de 6 h à 23 h pour effectuer des voyages d’urgence supplémentaires au besoin. De 23 h à 6 h, un équipage sera disponible sur appel pour effectuer des voyages d’urgence au besoin.