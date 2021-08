Avant de vous rendre à l’urgence, avez-vous pensé à d’autres solutions?

Dans un contexte de fort achalandage dans ses urgences, les CISSS de la Montérégie souhaitent rappeler que si votre état de santé n’est pas urgent, il existe plusieurs solutions simples et rapides pour vous aider à faire face à un problème de santé mineur ou à une infection.

Plusieurs ressources alternatives peuvent aider à soigner ou fournir des conseils sur différentes questions relatives à la santé. L’urgence de l’hôpital n’est pas nécessairement la première solution à envisager.

Le rôle premier de l’urgence est d’accueillir et de traiter en priorité les cas les plus graves, quel que soit l’ordre d’arrivée des patients. Il est possible que le délai d’attente soit très long si votre problème est moins urgent, alors que d’autres ressources pourraient plus rapidement répondre à votre besoin. Par exemple :

Appeler Info-Santé 811. Une infirmière pourra répondre à vos questions, vous conseiller et vous diriger vers la ressource la plus appropriée. Utiliser le portail santé mieux-être pour trouver des informations sur les symptômes, les traitements et les ressources à votre portée : www.sante.gouv.qc.ca Consulter votre médecin de famille ou s’il n’est pas disponible, vérifier auprès de la clinique si un autre médecin peut vous accueillir. Plusieurs cliniques médicales offrent un service de téléconsultation. Visiter un pharmacien qui peut vous conseiller sur l’achat d’un médicament en vente libre ou prescrire des médicaments pour des problèmes de santé mineurs. Vous adresser à une clinique sans rendez-vous. Pour trouver la clinique située le plus près de chez vous, consultez : www.sante.gouv.qc.ca Vous rendre dans l’une des deux cliniques réseau du territoire :

La clinique Azur est située au 2984 Taschereau à Greenfield Park. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez téléphoner au 450 466-4333 option # 3 ou visiter www.cliniqueazur.com.

Le centre Médi-Soleil est situé au 383, boulevard du Séminaire Nord, bureau 120, à Saint-Jean-Sur-Richelieu. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez téléphoner au 438 320-1300 ou visiter https://www.medisoleil.com.

Urgence pédiatrique : Savez-vous que le Centre d’urgence pédiatrique Up, situé au Quartier Dix30 à Brossard, offre des consultations sept jours sur sept de 8 h à 20 h aux enfants âgés de 17 ans ou moins? Pour plus d’information : www.centreup.ca Accepter le soutien d’un paramédic communautaire lors d’un appel au 911 : Une personne âgée de 50 ans et plus qui contacte le 911 pour un transport ambulancier pourrait recevoir la visite d’un paramédic communautaire à la maison et éviter un transport à l’urgence. Si son état de santé lui permet de bénéficier d’une prise en charge alternative et que la personne consent à recevoir ce type de service, une infirmière du soutien à domicile, en collaboration avec le paramédic, planifie les services requis, que ce soit un rendez-vous avec son médecin de famille ou un rendez-vous en clinique. La personne recevra par la suite, dans son milieu de vie, la visite d’une infirmière du SAD dans un délai maximal de 24 heures.

Vous présentez des symptômes s’apparentant à la COVID-19?