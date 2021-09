Une retraite bien méritée pour la PDG du CISSS de la Montérégie-Est

C’est avec beaucoup d’émotions que Mario St-Cyr, président du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Est, annonce la décision de Louise Potvin, présidente-directrice générale, de prendre sa retraite au cours des prochains mois.

Ayant œuvré plus de 40 ans au sein du réseau de la santé et des services sociaux, en 2006, elle occupait le poste de directrice générale adjointe au CSSS Pierre-Boucher, puis directrice générale en 2013. En 2015, le ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l’a nommée présidente‑directrice générale du CISSS de la Montérégie-Est.

« Madame Potvin a contribué au cours des six dernières années, par son leadership, sa capacité de travail, son sens politique, son implication sociale et l’importance qu’elle a toujours démontrés à la qualité de vie professionnelle de l’ensemble des ressources humaines de l’organisation, au succès du CISSS de la Montérégie-Est ainsi que de sa reconnaissance comme étant un CISSS très bien géré », souligne M. St-Cyr.

Le processus de sélection pour le choix de la personne qui succédera madame Potvin au poste de PDG du CISSS de la Montérégie-Est sera réalisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux auquel, trois membres du conseil d’administration de l’établissement participeront.

Mme Potvin demeurera en fonction jusqu’à la nomination du prochain PDG. Elle poursuivra d’ici là, avec son engagement habituel, son travail relié à l’avancement des nombreux dossiers en cours, auquel s’ajoute la gestion des activités reliées à la 4e vague de la COVID-19. Comme elle l’a toujours fait, elle continuera à impliquer et motiver son équipe de gestion afin de s’assurer que notre établissement continue de répondre aux besoins et attentes de la population.