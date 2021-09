L'impression des codes QR dorénavant offerte dans les centres de vaccination

La Ville de Sorel-Tracy invite dorénavant les citoyens à visiter les centres de vaccination pour obtenir le code QR du passeport vaccinal.

Le dépannage mis en place gratuitement dans les bibliothèques de Sorel-Tracy a permis d’aider plus de 1400 personnes à se procurer leur code. Toutefois, le personnel des sites de vaccination dispose d’accès informatiques plus complets pour accompagner les citoyens dans l’impression du code QR et c’est pourquoi cet accompagnement ne sera plus offert dans les bibliothèques de Sorel-Tracy.

Deux options pour obtenir votre code :

Composez le 1-877-644-4545 pour obtenir son code QR par la poste;

Présentez-vous dans les sites de vaccination, dont celui situé en ce moment au 180, rue Victoria, à Sorel-Tracy.

L’horaire et l’adresse des différents sites sont mis à jour sur le portail de Santé Montérégie (https://www.santemonteregie.qc.ca/vaccination-contre-la-covid-19-en-monteregie)