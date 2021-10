Plus de 86 % de la population maintenant adéquatement vaccinée en Montérégie-Est

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est qualifie de succès sa campagne de vaccination contre la COVID-19 sur son territoire. La population adulte ayant reçu une double dose du vaccin atteint désormais 86 %. Il faut également souligner la participation exemplaire des jeunes âgés de 12 à 17 ans, qui ont reçu, à un peu plus de 95 %, une première dose du vaccin.

« Ces données révèlent que la population continue de participer en grand nombre à la campagne de vaccination historique déployée sur notre territoire. Nous sommes fiers qu’elle ait répondu à l’appel de façon si favorable. Tout en poursuivant cette campagne de vaccination auprès de la clientèle, nous accentuons nos efforts pour rejoindre ceux et celles qui ne sont pas encore vaccinés. Nous les invitons à prendre contact avec nous par notre centrale de rendez-vous. Un accompagnement particulier peut être offert afin de répondre à leurs différentes questions et calmer leurs possibles appréhensions, tout au long de leur processus de vaccination. » affirme la directrice de la vaccination du CISSS de la Montérégie-Est, Nathalie Chénier.

Less différentes initiatives

Une roulotte mobile s’est déplacée dans la région tout l’été afin d’aller sur près de 50 lieux stratégiques déjà fréquentés et connus par la population ; festivals, campings, fêtes de quartier, entreprises ciblées.

Afin d’encourager davantage les jeunes âgés de 12 à 30 ans à se faire vacciner, un concours avec l’humoriste Mathieu Dufour a également été organisé sur les médias sociaux.

Des équipes mobiles ont été déployées dans des centres d’hébergement et autres clientèles à mobilité réduite.

Dans l’objectif de rejoindre des clientèles plus vulnérables, des cliniques de vaccination pour les clientèles immigrante et itinérante ont été mises en place. De plus, des cliniques spéciales pour les gens vivant en situation de handicap ont également eu lieu. Ces initiatives ont pu se faire grâce à la collaboration des organismes communautaires locaux.

F​​​​​​aits saillants du bilan