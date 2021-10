CAA-Québec recommande d'anticiper le passage aux pneus d'hiver

Bien que les températures remontent cette semaine, les derniers jours nous ont rappelé que l'hiver n'était pas si loin. C'est pourquoi CAA-Québec a lancé lundi sa troisième Semaine nationale de prise de rendez-vous pour les pneus d’hiver, qui se tient jusqu'au 10 octobre.

Dans un communiqué de presse publié pour l'occasion, l'organisme écrit : « Qu’ont en commun CAA-Québec et le philosophe Edmond Burke? Eh bien, tous deux croient "qu’une crainte prévoyante et précoce est mère de toute sécurité! ". Quand l’automne se pointe, il n’est jamais trop tôt pour appeler votre garagiste et prévoir avec lui une date pour l’installation de vos pneus d’hiver. »



En effet, en cette période où la main-d’œuvre dans les ateliers mécaniques de la province est restreinte, anticiper la prise de rendez-vous permet aux garagistes de mieux planifier leurs effectifs et d’offrir un meilleur service en cette saison de fort achalandage. Cela vous assure également d'être prêt pour rouler en toute sécurité dès la première neige tombée.



« Le mot d’ordre est prévoyance. Attendre, c’est prendre le risque de se faire dire qu’il n’y a pas de place avant une, deux ou même trois semaines. En prenant de l’avance, non seulement vous vous assurez de respecter l’obligation légale du 1er décembre, d’être sécuritaire sur les routes, mais vous donnez aussi une chance aux garagistes qui en auront bien besoin! », a indiqué Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles de CAA-Québec.

Il ne faut pas non plus oublier qu’il est obligatoire d’avoir muni son véhicule de pneus d’hiver au 1er décembre.

Anticiper permet également d'avoir plus de choix pour acheter les pneus qui correspondent à son véhicule et à sa façon de conduire. « Comme nous en avons récemment fait état, les stocks de certaines marques populaires risquent de diminuer rapidement en raison de problèmes d’approvisionnement, particulièrement pour les produits asiatiques », a-t-il précisé.

Mes pneus sont-ils encore sécuritaires?

Avant de changer de pneus pour ceux d’hiver ou simplement avant d’en racheter de nouveaux, pourquoi ne pas faire le bon vieux test de la pièce de 25 cents? Si les blocs de caoutchouc des pneus ne cachent plus le bout du museau du caribou, c’est que la semelle fait moins de 5 millimètres (6/32 e de pouce) et que les pneus sont à changer.

Mieux encore, il est possible d'acheter un profondimètre pour quelques dollars seulement, afin de connaître exactement la profondeur de la semelle et prendre les décisions qui s’imposent.

Deux façons efficaces de s’assurer que les pneus resteront sécuritaires jusqu’à la fin de la saison hivernale.

La date réaliste pour changer ses pneus

L'organisme a précisé qu'il n'y a aucun risque d'usure prématurée lorsque les pneus d'hiver sont posés tôt en saison. Il se trouve qu'au contraire, CAA-Québec recommande de les installer dès que la température descend en dessous de 7 °C pour quelques jours consécutifs.

D'après les prévisions établies par MétéoMédia, la date limite réaliste établie par CAA-Québec pour installer ses pneus d’hiver dans la région, est le 10 novembre.