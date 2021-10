Opération Nez rouge Sorel-Tracy est de retour sur la route en 2021

L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy annonce que le service de raccompagnement sera de retour pendant la période des Fêtes. La Fondation du Cégep de Sorel Tracy sera responsable de l’organisation du service de raccompagnement de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy, du 26 novembre au 31 décembre 2021.

La capacité à respecter les différentes normes sanitaires en fonction de la réalité locale dans laquelle notre organisation évolue sont des éléments permettant à l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy d’être présente sur la route cette année. Tous les détails seront présentés lors du lancement officiel de la campagne, le 2 novembre prochain et, d’ici là, l’Opération Nez rouge suivra de près l’évolution de la situation sanitaire.

« L’année 2021 marque le retour sur la route pour l’Opération Nez rouge avec une campagne de raccompagnement qui permettra d’offrir aux Québécois et aux Québécoises une option supplémentaire pour rentrer à la maison en toute sécurité! La grande famille de Nez rouge démontre ainsi sa détermination et son impressionnante capacité d’adaptation. Nous sommes enthousiastes de constater que les régions participantes sont gonflées à bloc et prêtes à faire de cette édition un grand succès. »

- Anne Marie Audet, directrice générale de l’organisation