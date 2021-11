Baisse des exportations internationales de marchandises du Québec pour le mois de septembre

Chaque mois, l’Institut de la statistique du Québec publie les données sur les exportations internationales de marchandises du Québec et le mois de septembre démontre une baisse.

Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées, en dollars constants, ont baissé de 4,6 % en septembre par rapport au mois d'août 2021.

Les produits avec les baisses mensuelles les plus marqués sont les aéronefs (-50,6 %), les formes primaires et produits semi-ouvrés d’or, d’argent, et de métaux du groupe du platine et de leurs alliages (-57,0 %), les autres matériels de transport (-48,8 %), ainsi que les carburants diesel et biodiesel (-24,6 %).

Du côté des produits ayant connu une hausse des exportations internationales, on retrouve les minerais et concentrés de fer (+ 43,2 %), les produits pharmaceutiques et médicinaux (+ 21,8 %), les formes primaires et produits semi-ouvrés de métaux et d’alliages de métaux non ferreux (sauf d’or, d’argent, et de métaux du groupe du platine sous forme brute et de leurs alliages) (+ 50,1 %).

Pour les mois de Janvier à septembre de 2021, les exportations internationales de marchandises du Québec sont en hausse de 3,7 % par rapport aux mêmes mois de 2020.

Les importations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées, en dollars constants, ont baissé de 13,1 % en septembre par rapport à août 2021.

Pour les neuf premiers mois de 2021, les importations internationales de marchandises du Québec affichent une augmentation de 12,0 % par rapport aux mêmes mois de l'année 2020.